Tunç Soyer'den Muharrem İnce çıkışı! Muharrem ince 'hain' mi?

Önce 'parti kuruyorum' diyen ardından geri adım atıp 'parti iç yeni bir hareket başlatıyorum' a çeviren Muharrem İnce'ye parti içinden 'hain' yakıştırmaları geldi. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e göre İnce'nin yaptığı hainlik mi?

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İzmir'in CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den önce "yeni parti kuruyorum" diyen ardından geri adım atıp "parti içinde yeni bir hareket başlatıyorum"a çeviren Muharrem İnce ile ilgili çarpıcı sözler. "Muharrem İnce doğru yapmıyor" diyen Tunç Soyer, "Ama kendisine hain diyemem" dedi. Soyer, Habertürk'ten Esra Boğazlıyan'a verdiği röportajda çarpıcı açıklamalar yaptı.

"Bir kere hainlik lafının kolay kullanılmasına karşıyım. Vatan sevgisi ve vatana ihanet kavramları ağızlarda kolay sakız edilecek şeyler olmamalı. Çok ağır bir şey çünkü ‘vatan haini’ demek. Herkesin vatan sevgisi taşıdığını düşünmek mecburiyetindeyiz. Bunu bir tarafa koyarak söyleyeyim." diyen Tunç Soyer, Muharrem İnce'ye 'hain' yakıştırması yapılmasına karşı çıkıp şöyle konuştu:

İktidar hedefini ortadan kaldıran sonucu olur

"Muharrem İnce’nin parti kurmasını doğru bulmuyorum. İktidar hedefi olan bir siyasal partinin üyeleri, hele ki içinde yıllarını vermiş insanların, iktidar hedefinde yürüyen bir partinin içinden çıkıp başka bir yapılanmayı önermelerini ve onun içine geçmeyi düşünmelerini irrasyonel buluyorum. Gerçekçi bulmuyorum, mantıklı bulmuyorum. İktidar hedefini ortadan kaldıran bir sonuç çıkarır."

Saadetle ittifak kurmaya çalışırken...

Muharrem İnce'nin CHP'den milletvekili ve oy koparıp koparmayacağı sorusu üzerine Tunç Soyer, şöyle devam etti: "Kopma olacağından değil, büyük orana da gerek yok. Saadet Partisi’yle ittifak kurmak için, ittifakın içinde kalmak için uğraşıyorsunuz, emek veriyorsunuz, yüzde 0.5, 1 her neyse küçük bir oran olsa bile bunu yapmaya çalışıyorsunuz. Neden? Çünkü Türkiye’deki sistem değişikliği 50+1 mecburiyetini getirdi. O nedenle de mümkün olduğu kadar ortak paydalarınızda var olanları çoğaltmaya çalışıyorsunuz."

Muharrem İnce Cumhur İttifakı'na mı gidecek?

"Şimdi siz bunun dışında bir durum ortaya koyacak bir şey yapıyorsunuz. ‘Ben ayrılıyorum buradan’ diyorsunuz. Nereye gidiyorsunuz? Öbür ittifaka mı gidiyorsunuz, gitmiyor musunuz belli değil. Niye yapıyorsunuz o zaman bunu. Aklından ne geçiyor, ne yapıyor bilmiyorum. Neyse o vermeyi düşündüğünüz kavga parti içinde verirsiniz. Rasyonel bir açıklaması yok."

Muharrem Bey'in düşünmesinde fayda var

"CHP, son kurultayı ‘iktidar kurultayı’ olarak adlandırmıştı. Muharrem İnce’nin partisi bu hedeften sapmaya neden olabilir mi?" sorusu üzerine ise "Ben zannetmiyorum. Ama bu soruyu Muharrem Bey’in düşünmesinde fayda var…" dedi.