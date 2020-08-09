BIST 1.061
DOLAR 7,29
EURO 8,53
ALTIN 477,15
HABER /  FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de sağlık kontrolleri başladı

Fenerbahçe'de, yeni sezon öncesi futbolculara rutin sağlık kontrolü yapılmaya başlandı.

Abone ol

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk antrenmanını dün gerçekleştiren Fenerbahçe Futbol Takımı'nda sağlık kontrolleri başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz ve Acıbadem arasında imzalanan sponsorluk anlaşması çerçevesinde, bugün Acıbadem Altunizade Hastanesi'nden Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ne gelen sağlık ekibi, futbolcularımıza EKG çekimi ve kan alım işlemi yaptı." ifadelerine yer verildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Muharrem İnce CHP'nin boykot kararını deldi! Bomba açıklamalar
Lübnan'daki gösteriler sonrası istifa! Enformasyon Bakanı Menal Abdussamed istifa etti
İstanbul'da koronavirüs testi pozitif olan kişiler sokakta yakalandı
Her şey 4 mevsim Uludağ için
CHP Kadın Kolları Kongresi'nde direniş! Fatma Köse Genel Merkez'e ateş püskürdü
Yabancı turistlere 30 Euro'ya koronavirüs testi
ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye'ye giriş-çıkışlarda uygulanan PCR testleri için yeni düzenleme
2020-2021 eğitim yılı tatil tarihleri hangi günler?
İspanyollar Cüneyt Çakır'ı yerden yere vurdu
DGS saat kaçta bitiyor sınav kaç dakika sürecek?
Tunç Soyer'den Muharrem İnce çıkışı! Muharrem ince 'hain' mi?
Görenler şaşkına döndü! Başta fare sandılar dikkatli bakınca...
Yorumlar