Fenerbahçe'de sağlık kontrolleri başladı

Fenerbahçe'de, yeni sezon öncesi futbolculara rutin sağlık kontrolü yapılmaya başlandı.

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Yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk antrenmanını dün gerçekleştiren Fenerbahçe Futbol Takımı'nda sağlık kontrolleri başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz ve Acıbadem arasında imzalanan sponsorluk anlaşması çerçevesinde, bugün Acıbadem Altunizade Hastanesi'nden Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ne gelen sağlık ekibi, futbolcularımıza EKG çekimi ve kan alım işlemi yaptı." ifadelerine yer verildi.