Muharrem İnce CHP'nin boykot kararını deldi! Bomba açıklamalar

Yeni parti kuracağı iddia edilen Muharrem İnce, CHP'nin boykot kararını delip CNN Türk'e konuştu. İnce önümüzdeki haftaya işaret etti.

Abone ol

Muharrem İnce 'Yeni parti kuracak' iddialarıyla ilgili olarak CNN Türk'ten Fulya Öztürk'e konuştu. "Küskün müsünüz CHP'ye?" sorusuna "Hayır" yanıtını veren İnce şöyle devam etti:

"Ailemle birlikteyim, burası Ata toprağı zaten bizim için. Sırayla herkes çocuğuna devretmiş. İnşallah bende torunuma devredeceğim.

"Her şeyi önümüzdeki hafta açıklayacağım"

Önümüzdeki hafta Ankara'ya gideceğim. Pek çok iftiralar var. Önümüzdeki hafta her şeyi açıklayacağım. Kim hain kim bölücü herkes açıklamamda görecek. Hepsinden haberim var. Pek çok gerçek, pek çok yalan var."