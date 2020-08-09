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HABER /  SAĞLIK

Türkiye'ye giriş-çıkışlarda uygulanan PCR testleri için yeni düzenleme

Profesyonel sporcuların müsabakalar önceki olası şüphe ve taramalarında yapılacak “Covid-19 PCR" testleri de Bakanlık tarafından ruhsatlandırılan mikrobiyoloji laboratuvar ruhsatı olan tüm kuruluşlarda yapılabilecek.

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Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ilin valiliğine Covid-19 PCR testi ve izolasyonu işlemlerine ilişkin yazı gönderildi. Düzenlemeyle, profesyonel sporcuların müsabakalar önceki olası şüphe ve taramalarında yapılacak “Covid-19 PCR" testleri de Bakanlık tarafından ruhsatlandırılan mikrobiyoloji laboratuvar ruhsatı olan tüm kuruluşlarda yapılabilecek.

Covid-19 PCR testi çalışan laboratuvarların dış kalite kontrol çalışmaları, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından yapılabilecek.

Her testin sonucu, Bakanlıkça belirlenen sistem üzerine işlenecek. Test sonuçlarını bu sisteme girmeyen sağlık kuruluşları hakkında yasal işlem yapılacak. Ayrıca Bakanlık, ihtiyaç olması halinde ilgili laboratuvarların kapasitelerinin yüzde 10'unu geçmeyecek şekilde ve ücretsiz çalışılması koşuluyla test gönderebilecek.

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