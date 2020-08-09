Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu: Dilipak’ın hakaretine sessiz kalın

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak’ın İstanbul sözleşmesi tartışmalarında kaleme aldığı “AKP’nin papatyaları” adlı köşe yazısında AK Partili kadınlara yönelik sarf ettiği hakaretlerine destek Yeni Akit yazı işleri müdürü Ali Karahasanoğlu’ndan geldi.

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İstanbul sözleşmesi tartışmaları sürerken Abdurrahman Dilipak, toplumun tüm kesimlerden tepki çeken bir yazı kaleme almıştı. AK Partili kadınlar için ağza alınmayacak sözler sarfeden Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, özür dilemek yerine tüm ülkenin kendisini yanlış anladığını iddia ederek sözlerinin arkasında durdu.

Tartışmalar devam ederken, yazarlık yaptığı Yeni Akit’ten Dilipak’a destek geldi. Yeni Akit yazı işleri müdürü Ali Karahasanoğlu köşe yazısında, Dilipak’ı mağdur göstermek için daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer AK Partili yetkililere yönelik hakaretlere sığındı.

Bilindiği üzere AK Parti Kadın Kolları, Abdurrahman Dilipak hakkında 81 ilde suç duyurusunda bulunmuştu.

Bu hakaretlere karşı yeterince tepki verilmediğini iddia eden Karahasanoğlu, “daha önceki hakaretlere tepki vermediniz, Dilipak’ın hakaretine de tepki vermeyin” şeklinde özetlenebilecek yazısıyla hakarete karşı sessiz kalınmasını savundu.

Hakaretler savurdu

Karahasanoğlu’nun; Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine, AK Parti ve yöneticilerine yönelik hakaretlere karşı yargı süreçlerinin işlemediğine dair iddiasının ise gerçekleri yansıtmadığı görüldü. Daha önce yapılan hakaretlere karşı da yargı süreçlerinin başlatıldığı kamuya açık kaynaklarda ve medyada geniş yer bulmuştu.

Fahrettin Altun: Sessiz kalmayız

Tartışmalar devam ederken İletişim Başkanı Fahrettin Altun da sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. “Mücadelemizin merkezinde, ifade özgürlüğünün teminat altına alınması, fikirlerin özgürce dolaşımda olduğu adil bir kamusal alanın inşası vardır. Buna mukabil hiç kimsenin iğrenç hakaretlerini ifade özgürlüğü diye pazarlamasına sessiz kalmayız. Hakkımızı hep aradık. Yine ararız!”