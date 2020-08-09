Tulin Şahin'in kocası kim Pedro de Noronha nereli yaşı kaç?

Model ve sunuculuk yapan Tülin Şahin eşi yatırımcı Pedro de Noronha hakkında olay olacak açıklamalar yaptı. Kızımı bana göstermiyor ve zayıflamam için bana baskı yapıyor diyen Tülin Şahin'in eşi merak konusu oldu. Peki Portekizli olan Pedro de Noronha kaç yaşında, ne iş yapıyor?

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Tülin Şahin'in eşi Pedro de Noronha yaptığı açıklamalar magazin basınında olay oldu. Modacı ve sunuculuk yapan Tülin Şahin eşi Pedro de Noronha hakkında kızımı bana göstermiyor ve doğum kilolarımı vermem, mükemmel görünmem için bana baskı yapıyor, çocuğumu emzirmemi istemiyor diyerek akıl almaz iddialarda bulundu. Peki Pedro de Noronha kimdir, yaşı kaç?

Tülin Şahin 12 yıl evli kaldığı eski eşi Memet Özer'den boşandıktan sonra geçtiğimiz yıl Portekizli Pedro de Noronha ile evlenmişti. Model Tülin Şahin, eşi Pedro'dan ayrılma kararı aldı. Tülin Şahin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile evli olduğu Pedro ile ayrılma kararı aldığını açıkladı. Ayrılma sebebini de açıklayan Tülin Şahin'e sosyal medyadan destekler yağdı.

Evlilik haberinin ardından paylaştığı emzik fotoğrafıyla hamileliğini duyuran çift geçtiğimiz yıl Kasım ayında Siena Leyla isminde dünyaya bir kızları geldi.





Ünlü iş insanı Pedro de Noronha, Tülin Şahin'in kızıyla görüşmesine engel olduğunu söyleyerek mahkemeye başvurmuş, bu süreçte ikilinin evli olmadığı iddia edilmişti.

Peki, Tülin Şahin kimdir?

3 Aralık 1980, Odense’de doğdu. 1998 yılında Paris’te modellik kariyerine tam zamanlı olarak başladı. Türkiye’ye 1999 yılında Zeki Triko çekimi için geldi ve tanındı.

2001 yılında tulinsahin.com’u açarak Türkiye’de top modeller arasında bir ilke imza attı. 2008 yılının sonunda kadınlara yönelik tuliss.com’u kurdu.

İlk olarak bir AVM’de, 14 yaşında tesadüfen keşfedildi. Yüzlerce genç kız arasından Danimarka’da birinci seçildi.

İlk yıllarda Cindy Crawford’a olan benzerliğiyle tanındı ve Sivaslı Cindy lakabıyla anıldı. Fakat başarısı ve iş disipliniyle adını sağlamlaştırdı.

1986 yılında Olacak O Kadar Programında, 1996 yılında Tatlı Kaçıklar dizisinde, 1999 yılında Gece Şahinleri Filminde rol aldı. 2005 yılında Mehmet Özer ile evlenip 2017 yılında boşandı.

Son olarak Pedro de Noronha ile ikinci kez dünyaevine girdi.