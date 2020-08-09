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Elazığ Karakoçan'da orman yangını

Son dakika gelişmesine göre; Elazığ Karakoçan'da orman yangını çıktı. Yaklaşık 3 saattir ekiplerin müdahalesi sürüyor.

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Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını söndürme çalışmaları ekiplerin katılımı ile devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Karakoçan ilçesine bağlı Yoğunağaç ile Balcalı köyü arasındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Rüzgarın da etkisi ile yangın, kısa sürede büyüdü. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ile itfaiye araçları sevk edildi.

Çok sayıda ekibin yangını söndürme çalışmaları sürüyor. 

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