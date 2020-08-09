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İran’da Covid-19 vaka sayısında düşüş yaşanıyor

İRAN'da yeni tip korona virüs salgınında son 24 saatte 2 bin 20 yeni vaka tespit edildi. Ülkede uzun bir aranın ardından günlük bazda vaka sayılarında düşüş görüldü.

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İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, ülkedeki yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına yönelik son istatistikleri paylaştı.

Son 24 saatte 2 bin 20 kişinin korona virüs testinin pozitif çıktığını belirten Lari, 163 kişinin de hayatını kaybettiğini ifade etti. Lari, son verilerle birlikte ülkede tespit edilen toplam vaka sayısının 326 bin 712'ye, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 18 bin 427'ye ulaştığını açıkladı.

Ülkede günlük bazda Covid-19 vaka sayısında düşüş görülürken, ölü sayısında ise dalgalanma yaşanıyor. Son 24 saatte 2 bin 20 kişinin korona virüs korona virüs testlerinin pozitif çıkmasıyla, uzun bir aranın ardından vaka sayısının tekrardan 2 bin sınırına kadar gerilediği görülüyor.

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