Masterchef Furkan kaç yaşında kimdir Furkan Yalçın neden kovuldu?

Masterchef 2020 çekişmeleri bölümleri başladı. Yarışmanın 16 kişilik ana kadrosuna girmek için yarışmacıların mücadeleleri devam ediyor. Kıyasıya yarışan isimlerden biri de Furkan Yalçın oldu. Zaman zaman sert çıkışları ile jüriden tepki alan Furkan 20 yaşında ve 6 senedir bu sektörün içinde.

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Masterchef 2020 heyecan dolu bölümleri ile TV8 ekranlarında devam ediyor. Birbirinden deneyimli 3 şefe yemeklerini beğendirmek ve Masterchef'in ana kadrosuna girmek için kıyasıya yarışan isimlerden biri de 20 yaşındaki Furkan Yalçın oldu. Geçtiğimiz bölümlerde Mehmet Şef'i sinirlendiren ve stüdyodan kovulan Furkan Yalçın akıllara geçen sezonda yarışan ve sık sık stüdyodan kovulan Mustafa'yı hatırlattı. Peki sert sözleri ile zaman zaman tansiyonu yükselten Furkan Yalçın kimdir, yaşı kaç, ne iş yapıyor?

MASTERCHEF FURKAN YALÇIN KİMDİR?

MasterChef 2020 seçmelerine katılan Furkan Yalçın 20 yaşında. Pastacılık yapan Yalçın, 6 senedir bu mesleği yaptığını aktardı ve okulda bu konuda eğitimi aldığını söyledi.

2019 elemelerine katılan ve başarısız olan MasterChef Furkan bu yıl final turuna kalmayı başardı. Mehmet Şef ve Somer Şef ilk turda evet oyu verdiler. MasterChef Furkan Yalçın final turunda ilk 16 arasına girebilmek için mücadele ediyor.