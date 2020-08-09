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Konya'da son dakika doğalgaz patlaması! Ortalık savaş alanına döndü

Konya'nın Merkez Selçuklu ilçesinde doğalgaz patlaması meydana geldi. Meram Belediye Başkanı patlamada çok sayıda iş yerinde hasar oluştuğunu söyledi.

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Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde 10 katlı bir apartmanın zemin katındaki iş yerinde patlama meydana geldi. Doğal gaz sıkışmasından olduğu tahmin edilen patlamada, etraftaki evlerin ve araçların camları zarar gördü.

 "Şu anda ölü veya yaralı gözükmüyor"

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, patlamada çok sayıda iş yerinde hasar oluştuğunu söyledi.

Patlamanın meydana geldiği binanın elektrik ve doğal gaz vanalarının tedbir amaçlı kapatıldığını ifade eden Kavuş, şunları kaydetti:

"Şu anda ölü veya yaralı gözükmüyor. İnşallah olmaz. Binanın içi boşaltılıyor. Halen ne olduğu tam anlaşılamadı ama doğal gaz kaynaklı bir sıkışma ve patlama olduğu düşünülüyor. Yüksek basınçlı, tozu dumana katan bir patlama oldu. Ateşli veya alevli bir patlama değil. Yangın tehlikesi şu anda görülmüyor. Gerekli tedbirler alındı.

Binanın üst katlarında bir hasar görünmüyor ancak yandaki ve çevredeki iş yerlerinin camları patladı."

Konya Emniyet Müdürü incelemelerde bulundu

Olay yerinde incelemelerde bulunan Konya Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayda ölü ve yaralı bulunmadığını bildirdi.  Patlamanın yaşandığı binanın doğal gaz aboneliği olduğunu ancak iş yerinin doğal gaz aboneliği bulunmadığını ifade eden Aydın, "İş yerinde bulunan LPG tüplerinden birinin bu hasara neden olduğunu değerlendiriyoruz. Sadece binalarda ve iş yerlerinde hasarlar var. Yaralı ve can kaybımız yok." dedi.

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