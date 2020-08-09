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Misvak Dergisi'nin Hz. Yusuf karikatürüne büyük tepki

Karikatür dergisi Misvak, İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili Hz. Yusuf'u karikatürize edince kendi okurlarından tepki gördü ve şikayet üzerine Twitter hesabı kapatıldı

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Karikatür dergisi Misvak'ın, kadına yönelik cinsel saldırılarda gündeme gelen "Kadının beyanı esastır" ilkesine atıf yaptığı karikatür büyük tepki topladı. Tepkiler üzerine Misvak’ın hesabına kısıtlama getirildi. Misvak’ın 6 Ağustos 2020 tarihinde sosyal medya hesabından paylaştığı karikatür, Hz. Yusuf’un kıssasını mizah konusu yaptığı iddiasıyla eleştirildi.

Söz konusu karikatürde cinsel suçlarda söz konusu olan "Kadının beyanı esastır" ilkesine atıf yapılarak, "Her ne kadar gömleğiniz arkadan yırtılmış olsa bile Yusuf bey, kadının beyanı esas olduğu için Züleyha Hanım ne derse o" ifadelerine yer verildi.

Bu zevzeklik bile değil

Misvak’ın paylaşımına, sosyal medyada çok sayıda çok sayıda kullanıcı tepki gösterdi. Kullanıcılar, karikatüre "Bu mizah da değil hiciv de değil. Zevzeklik bile değil. Bu düpe düz hadsizlik" şeklinde tepki gösterdi.

Öte yandan Misvak’ın Twitter hesabının gelen tepkiler üzerine kısıtlandığı görüldü.

Hz. Yusuf kıssası nedir?

Kur'an'daki Yusuf suresinde Hz. Yusuf ile Züleyha arasındaki ilişki şöyle geçer: "Yusuf’un evinde bulunduğu kadın, onun nefsinden murad almak istedi. Kapıları sımsıkı kapadı ve Yusuf’a, "Haydi gelsene!" dedi. Yusuf da "Allah’a sığınırım. Doğrusu o (kocan) benim efendimdir, bana çok güzel baktı.

"İkisi de kapıya doğru koşuştular. Onu tutup çevirmek isteyen kadın, Yusuf’un gömleğini arkadan (boylu boyunca çekip) yırttı. Derken kapının yanında kadının (Züleyha) kocasına rastladılar. Kadın hemen dedi ki: 'Ailene bir kötülük etmek isteyenin cezası zindana atılmaktan veya çok acıklı bir azaptan (dayak ve işkenceden) başka nedir?' Böylece kendisini temize çıkarmak istedi. 

"Yusuf da: 'Öyle değil, o benim nefsimden murad almak istedi' dedi. Onun (kadının) ailesinden biri Yusuf'un şâhitliğini üstlendi. "Eğer onun gömleği önden yırtılmışsa, (kadın) doğru söylemiştir; o ise yalancılardandır. Yok, eğer onun gömleği arkadan yırtılmışsa, kadın yalan söylemiştir; o ise doğru söyleyenlerdendir."

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