Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sosyal medya paylaşımı çağrısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Salgına karşı maske, mesafe, temizlik kurallarını hatırlatan bir mesaj hazırlayıp, takipçilerinizle paylaşın" ifadelerini kullandı.

Abone ol

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı çağrı ile herkesi koronavirüs konusunda bilgilendirici birer paylaşım yapmaya çağırdı. Bakan Koca paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bugün profilinizden siz de bir tedbir mesajı verin. Salgına karşı maske, mesafe, temizlik kurallarını hatırlatan bir mesaj hazırlayıp, takipçilerinizle paylaşın. Bilip de uymayanlar için elden geldiğince etkili olsun."