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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sosyal medya paylaşımı çağrısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Salgına karşı maske, mesafe, temizlik kurallarını hatırlatan bir mesaj hazırlayıp, takipçilerinizle paylaşın" ifadelerini kullandı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,  Twitter hesabından yaptığı çağrı ile herkesi koronavirüs konusunda bilgilendirici birer paylaşım yapmaya çağırdı. Bakan Koca paylaşımda, şunları kaydetti:
"Bugün profilinizden siz de bir tedbir mesajı verin. Salgına karşı maske, mesafe, temizlik kurallarını hatırlatan bir mesaj hazırlayıp, takipçilerinizle paylaşın. Bilip de uymayanlar için elden geldiğince etkili olsun."

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