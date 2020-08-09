Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, trafik kazasında şehit olan polis memuru Adem Keskin ile teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Süleyman Ural'ın ailelerine başsağlığı diledi.

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Cumhurbaşkan Erdoğan, Samsun'un Atakum ilçesinde uygulama noktasından kaçan aracı yakalama çalışmaları sırasında yaşanan trafik kazasında şehit olan Asayiş Şubesi Yunus ekibinde görevli polis memuru Adem Keskin ile Pençe-Kaplan Operasyon bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Süleyman Ural'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.