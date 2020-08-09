Koronavirüste yeni semptom daha ortaya çıktı: Hıçkırık
Koronavirüs salgınında vaka sayısı 19.8 milyonu geçerken The American Journal of Emergency Medicine'da dikkat çeken bir makale yayınlandı. Bilimsel araştırmada dört gün boyunca hıçkırık tutan bir adamda korona tespit edildiği belirtildi.
Ateş, kuru öksürük, yorgunluk, boğaz ağrısı, ishal, tat alma ve koku alma kaybı ve baş ağrısı gibi semptomların olduğu koronavirüste yeni bir semptom daha çıktığı iddia edildi.
The American Journal of Emergency Medicine’de yayınlanan akademik makalede corona virüsünün yeni bir semptomunun öne çıkmış olabileceği kaydedildi.
Sözcü'de yer alan habere göremMakalede, 62 yaşındaki Chicagolu bir adamın dört gün boyunca hıçkırdığı ve bunun aralıksız devam ettiği kaydedilirken, “Hiç semptom göstermiyordu ve ateşi ölçüldüğünde de 37.3 derece ateşi vardı. "
"Fakat hastaneye kaldırılıp testler derinleşince durum ortaya çıktı. Corona virüsü testi pozitif çıktı ve ciğerlerinin kapasitesinin de düştüğü görüldü. Adamın ateşi de daha sonra 38.4’e çıktı” ifadesi kullanıldı.