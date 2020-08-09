Koronavirüste yeni semptom daha ortaya çıktı: Hıçkırık

Sözcü'de yer alan habere göremMakalede, 62 yaşındaki Chicagolu bir adamın dört gün boyunca hıçkırdığı ve bunun aralıksız devam ettiği kaydedilirken, “Hiç semptom göstermiyordu ve ateşi ölçüldüğünde de 37.3 derece ateşi vardı. "