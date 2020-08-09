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DGS puan hesaplama ekranı nasıl olur ÖSYM DGS puan hesaplama robotu

4 yıllık bir üniversitenin bölümüne sınav ile geçmek isteyen öğrencilerin girdiği DGS sınavı sona erdi. Sınavıdan çıkan öğrenciler sınavın ardından puanlarını tahmini olarak hesaplamak istiyor. Dikey Geçiş Sınavı (DGS) puan hesaplama nasıl yapılır?

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2 yıllık önlisans programlarından 4 yıllık lisans programlarına girmek için DGS sınavına giren öğrenciler DGS puan hesaplama nasıl olur araştırması yapıyor. Öğrenciler sözel ve sayısaldan oluşan toplam 120 soruya 150 dakika içinde cevap verdi. i DGS ile ilgili merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz… DGS puan hesaplama nasıl yapılır? İşte cevabı…

DGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

DGS puanları, adayların sınav sonuçlarından hesaplanan sözel ve sayısal standart puanlarının ve ön lisans öğrenimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamalarından hesaplanan ağırlıklı ön lisans başarı puanlarının (AÖBP) belli kat sayılarla çarpılarak toplanmasıyla elde edilir. Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ağırlıklı ön lisans başarı puanları (AÖBP) kullanılarak adayların yerleştirilmesinde esas alınacak DGS puanları hesaplanır.

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