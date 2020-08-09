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Masterchef Ayyüce kaç yaşında aslen nereli Ayyüce Kamit instagram halleri

TV 8 ekranlarında Masterchef heyecanı eleme oyunları ile devam ediyor. 16 kişilik ana kadronun seçimleri devam ederken ilk 6'ya giren isimlerden biri de Ayyüce Kamit oldu. Yaptığı yemek ile şefleri mest eden Ayyüce aslen Sakaryalı ve 24 yaşında.

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020 Masterchef'in 16 kişilik ana kadrosunu seçmek için kıyasıya yarış devam ediyor. Her gün bir yarışmacının kadroya girmek için canla başla çalıştığı Masterchef'te kadroya giren isimlerden biri de Ayycüce Kamit oldu.  Ayyüce Kamit, ilk turda, Danilo şef, Mehmet Şef ve Somer Şef'ten evet oyu almış, üçlü elemelerden de başarı ile çıkarak final turuna adını yazdırmıştı. İşte 4 yıldır aşçılık yapan MasterChef Ayyüce ile ilgili bilgiler..

MASTERCHEF AYYÜCE KİMDİR?

Ayyüce Kamit, 24 yaşında ve aslan Sakaryalı. Yarışmaya İstanbul’dan katılan Kamüt, dört yıldır aşçılık yapıyor. Rakipleri geçerek adını final turuna yazdıran MasterChef Ayyüce Kamit, ilk turda, Danilo şef, Mehmet Şef ve Somer Şef'ten evet oyu almıştı.

MASTERCHEF 2020 FİNAL TURU ELEMELERİ NASIL OLACAK?

Somer Şefin açıklamasına göre Masterchef Türkiye'de final turuna kalan 28 yarışmacı, 14'erli iki gruba ayrıldı. Bu gruplar, her gün iki oyun oynayacak. İlk oyun sonrasında seçim turuna altı yarışmacı kalacak.

Bu altı yarışmacı arasından kazanan ise Masterchef Türkiye yarışmacısı olacak. Bu şekilde, her gün bir isim, MasterChef Türkiye 2020 yarışmacısı olarak seçilecek.

2020 MASTERCHEF KADROSU

Serhat
Duygu
Özgül
Emir
Ayyüce
Sedat

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