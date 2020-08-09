BIST 1.061
DOLAR 7,29
EURO 8,53
ALTIN 477,15
HABER /  SPOR

Formula 1 Büyük Britanya Grand Prix'sinde zafer Max Verstappen'in

Anadolu Ajansı

Formula 1'de sezonun beşinci yarışı Büyük Britanya Grand Prix'sini Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı.

Abone ol

2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın beşinci yarışı Büyük Britanya Grand Prix'sinde Red Bull ekibinin Hollandalı pilotu Max Verstappen birinci oldu.

Mart ayında Avustralya'da başlaması beklenen ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle organizatörlerin birçok yarış için erteleme ve iptal kararı aldığı Formula 1'de sezonun beşinci mücadelesi, İngiltere'nin Northamptonshire bölgesindeki 5 bin 891 metrelik Silverstone Pisti'nde 52 tur üzerinden gerçekleştirildi.

Verstappen, dördüncü sırada başladığı yarışı 1 saat 19 dakika 41.993 saniyede tamamlayarak bu sezon ilk, kariyerinin ise 9. galibiyetini elde etti.

Mercedes ekibinin Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, liderin 11.3 saniye gerisinde ikinci, yarışa pole pozisyonunda başlayan Mercedes'in diğer pilotu Valtteri Bottas ise liderin 19.2 saniye arkasında üçüncü sırayı aldı.

Kariyerinde 155. kez podyuma çıkan Hamilton, Michael Schumacher'e ait 'en fazla podyuma çıkan pilot' rekorunu egale etti.

Büyük Britanya Grand Prix'sinden sonra pilotlar klasmanı şöyle oluştu:

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 107 puan
2. Max Verstappen (Hollanda): 77
3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 73
4. Charles Leclerc (Monaco): 45
5. Lando Norris (Büyük Britanya): 38

SON DAKİKA HABERLERİ
Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (9 Ağustos Pazar)
Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefete o sözleri hatırlattı!
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Yapılması gereken ne varsa yapıldı
Bakan Koca: Temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranları 1,3 kat arttı
Ünlü spor spikeri Emre Gönlüşen yaşamını yitirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli koronavirüs aşısı açıklaması
ÖNCEKİ HABERLER
Elektrikli otomobil satışları ikiye katlandı
Afganistan'daki bombalı saldırıda 8 sivil öldü
Uygulamadan kaçtı polisin ölümüne neden oldu
Denizli'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Rusya'dan Antalya, Bodrum ve Dalaman uçuşları başlıyor
Masterchef Ayyüce kaç yaşında aslen nereli Ayyüce Kamit instagram halleri
Yorumlar