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Kuzey Irak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonlarda 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiği açıklandı.

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde 3 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB'den yapılan açıklama şöyle;

"Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.

Operasyonlarımız en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek."

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