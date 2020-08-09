Atletico Madrid'de iki kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

İspanya'nın Atletico Madrid takımında iki kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.Abone ol
Atletico Madrid'in internet sitesinde yer alan açıklamada; UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçı öncesinde Portekiz'e gidecek kafileye yapılan testin sonucunda iki kişinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığının tespit edildiği kaydedildi.
Testi pozitif çıkan kişilerin karantinaya alındığı belirtilirken; UEFA'nın yanı sıra İspanya ve Portekiz'deki otoritelerle de iletişime geçildiği aktarıldı.
Atletico Madrid, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde 13 Ağustos Perşembe günü Almanya'nın Leipzig takımıyla Portekiz'in başkenti Lizbon'da karşılaşacak.