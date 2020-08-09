BIST 1.061
DOLAR 7,29
EURO 8,53
ALTIN 477,15
HABER /  SPOR

Atletico Madrid'de iki kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Anadolu Ajansı

İspanya'nın Atletico Madrid takımında iki kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Abone ol

Atletico Madrid'in internet sitesinde yer alan açıklamada; UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçı öncesinde Portekiz'e gidecek kafileye yapılan testin sonucunda iki kişinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığının tespit edildiği kaydedildi.

Testi pozitif çıkan kişilerin karantinaya alındığı belirtilirken; UEFA'nın yanı sıra İspanya ve Portekiz'deki otoritelerle de iletişime geçildiği aktarıldı.

Atletico Madrid, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde 13 Ağustos Perşembe günü Almanya'nın Leipzig takımıyla Portekiz'in başkenti Lizbon'da karşılaşacak.

SON DAKİKA HABERLERİ
Ankara Valiliğinden vatandaşlara koronavirüs çağrısı
Canan Kaftancıoğlu'na öfke büyüyor!
Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (9 Ağustos Pazar)
Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefete o sözleri hatırlattı!
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Yapılması gereken ne varsa yapıldı
Bakan Koca: Temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranları 1,3 kat arttı
ÖNCEKİ HABERLER
Ekrem İmamoğlu duyurdu: İstanbul'a doğru yola çıktı geliyor
Suç örgütü lideri Necati Arabacı Çeşme'de yakalandı
Formula 1 Büyük Britanya Grand Prix'sinde zafer Max Verstappen'in
Elektrikli otomobil satışları ikiye katlandı
Afganistan'daki bombalı saldırıda 8 sivil öldü
Tulin Şahin'in kocası kim Pedro de Noronha nereli yaşı kaç?
Yorumlar