Ankara Valiliğinden vatandaşlara koronavirüs çağrısı

ANKARA Valiliği, vatandaşlara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini aksatmama çağrısında bulundu.Abone ol
ANKARA Valiliğinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, virüsle temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranının Ankara'da mayıs ayına göre 1,6 kat artış gösterdiğinin Sağlık Bakanlığınca kamuoyuna açıklandığı hatırlatıldı.
Açıklamada, vatandaşlardan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini elden bırakmamaları ve kurallara uymaları istendi.
Sevgili Ankaralılar!— Vasip Şahin (@vasipsahin) August 9, 2020
Salgınla mücadelenin ilk döneminde elde ettiğimiz başarının çok daha fazlasını, biraz daha gayret,
biraz daha dikkat,
biraz daha sabırla
elbette gerçekleştirebiliriz.
Yeter ki isteyelim!
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