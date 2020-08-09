BIST 1.061
DOLAR 7,29
EURO 8,53
ALTIN 477,15
HABER /  YEREL

Ankara Valiliğinden vatandaşlara koronavirüs çağrısı

Anadolu Ajansı

ANKARA Valiliği, vatandaşlara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini aksatmama çağrısında bulundu.

Abone ol

ANKARA Valiliğinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, virüsle temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranının Ankara'da mayıs ayına göre 1,6 kat artış gösterdiğinin Sağlık Bakanlığınca kamuoyuna açıklandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, vatandaşlardan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini elden bırakmamaları ve kurallara uymaları istendi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Canan Kaftancıoğlu'na öfke büyüyor!
Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (9 Ağustos Pazar)
Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefete o sözleri hatırlattı!
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Yapılması gereken ne varsa yapıldı
Bakan Koca: Temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranları 1,3 kat arttı
Ünlü spor spikeri Emre Gönlüşen yaşamını yitirdi
ÖNCEKİ HABERLER
Ekrem İmamoğlu duyurdu: İstanbul'a doğru yola çıktı geliyor
Suç örgütü lideri Necati Arabacı Çeşme'de yakalandı
Formula 1 Büyük Britanya Grand Prix'sinde zafer Max Verstappen'in
Elektrikli otomobil satışları ikiye katlandı
Afganistan'daki bombalı saldırıda 8 sivil öldü
Aşure günü 2020 hangi gün başlıyor aşure ayı ne zaman?
Yorumlar