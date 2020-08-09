Ankara Valiliğinden vatandaşlara koronavirüs çağrısı

ANKARA Valiliğinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, virüsle temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranının Ankara'da mayıs ayına göre 1,6 kat artış gösterdiğinin Sağlık Bakanlığınca kamuoyuna açıklandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, vatandaşlardan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini elden bırakmamaları ve kurallara uymaları istendi.

Sevgili Ankaralılar!

Salgınla mücadelenin ilk döneminde elde ettiğimiz başarının çok daha fazlasını, biraz daha gayret,

biraz daha dikkat,

biraz daha sabırla

elbette gerçekleştirebiliriz.

Yeter ki isteyelim!

Yeter ki azmedelim! https://t.co/p5EBsrknck