Ünlü spor spikeri Emre Gönlüşen yaşamını yitirdi

Sporseverlerin, NTV spor ekranlarında tanıdığı ünlü spor spikeri Emre Gönlüşen hayatını kaybetti! Son dakika olarak geçilen bilginin ardından vatandaşlar, ünlü spor spikeri ile ilgili araştırmalara başladı. Dünya Kanser Günü'nde yaklaşık 3 aydır kanser olduğunu açıklayan ünlü spikerin ölümü sevenlerini şoke etti. Peki, Emre Gönlüşen neden öldü? Emre Gönlüşen kimdir? İşte ayrıntılar...

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Son olarak yayıncı kuruluş beIN Sports'ta görev yapan ünlü spor spikeri Emre Gönlüşen ikinci kez yakalandığı kansere yenik düştü. Uzun bir süredir kanser tedavisi gören başarılı spor spikeri Emre Gönlüşen yaşam mücadelesini kaybetti.

beIN Sports Program Müdürü Murat Caner acı haberle ilgili, "Emre Gönlüşen çalışmayı seven, hayatı seven ve tüm zorluklara rağmen tutunabileceği anı yakalayabilen harika bir insandı. Ailesine aşık bir aile babası. Sabahlara kadar konuşurduk. Müzisyendi. O çalar, söyler, ben dinlerdim" ifadelerini kullandı.

Gönlüşen'e Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başta olmak üzere tüm spor kulüpleri de taziye mesajı yayımladı.

Emre Gönlüşen neden öldü?

Kariyerinde kurgu, montaj, haber spikerliği ve komedi gibi çeşitli programlar yapan; ardından spor spikerliğine ve yorumculuğuna soyunan Emre Gönlüşen, Dünya Kanser Günü'nde sosyal medya hesabından kansere yakalandığını açıklamıştı. Yaklaşık 3 ay önce hasta olduğunu öğrenen Gönlüşen, tedavi süreci hakkında sevenlerine Twitter üzerinden bilgi vermişti.

Emre Gönlüşen kimdir?

Emre Gönlüşen, 22 Ekim 1978 tarihinde Adana'da dünyaya gelmiştir. Adana Şehir Tiyatrosu Konservatuvarında iki sene kadar diksiyon eğitimi alan Emre Gönlüşen, taraftarı olduğu Adanaspor maçlarını seslendirme ümidiyle bölgesel yayıncı kuruluşun kapısını çalmıştır.

Onay aldıktan sonra her gün seslendirme için kanalın yolunu tutan Emre Gönlüşen, böylece televizyon dünyasının içine girmiştir. Bir süre sonra kanalda tam zamanlı işe giren Emre Gönlüşen; kurgu, montaj, haber spikerliği ve müzik-komedi gibi çeşitli programlar yapmıştır.

Bu işi profesyonel anlamda yürütmek isteyen Emre Gönlüşen, o dönem İtalya Ligi'ni yayınlayan TV8'e deneyimlerinden bahseden bir mail atmıştır. TV8 yönetimi tarafından kanala davet edilen Emre Gönlüşen, ayağının tozuyla İnter-Milan maçını anlatmış ve beğenilince işe resmen başlamıştır.

Emre Gönlüşen bu adımın ardından kariyer basamaklarını D Spor, Telesport, NTV Spor ve beIN Sports ile devam ettirmiştir.