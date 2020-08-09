'Başaramadım' diyen Haluk Levent herkesten özür diledi

Kaş'daki Çukurbağ Yarımadası bir yangın sonrasında bu hale gelmişti. Ünlü sanatçı da bu alanı ağaçlandıracaklarına dair söz vermişti. Sosyal medya hesabından özür mesajı paylaşan Haluk Levent, şunları söyledi:

-"Bu konuda tüm sevenlerimden özür diliyorum. Ben başaramadım. Yer özel mülkiyet yeri. Telefonda burayı ağaçlandırma sözü verdiler şimdi ise başlarını kuma gömdüler. Devlet hazinesine bağlı olsaydı yine de bir şeyler yapabilirdik. Karşı çıkar eylem yapardık. Ama olmadı işte".