'Başaramadım' diyen Haluk Levent herkesten özür diledi
Haluk Levent, sosyal medya hesabından herkesten özür dileyerek verdiği sözü tutamadığını söyledi.
TÜRKİYE'nin yardımseverliği ile gönüllerde taht kuran ismi Haluk Levent, bu kez dürüstlüğü ile bir kez daha takdir kazandı. AHBAP Derneği sayesinde Türkiye'de yardıma muhtaç her canlıya kucak açan ve herkesin takdirini toplayan Haluk Levent, 'verdiği sözü' tumadığını söyleyerek, özür diledi. Haluk Levent'in yerine getiremediği sözü ise Antalya'nın Kaş ilçesinde yer alan Çukurbağ Yarımadası'yla ilgili oldu.
Kaş'daki Çukurbağ Yarımadası bir yangın sonrasında bu hale gelmişti. Ünlü sanatçı da bu alanı ağaçlandıracaklarına dair söz vermişti. Sosyal medya hesabından özür mesajı paylaşan Haluk Levent, şunları söyledi:
-"Bu konuda tüm sevenlerimden özür diliyorum. Ben başaramadım. Yer özel mülkiyet yeri. Telefonda burayı ağaçlandırma sözü verdiler şimdi ise başlarını kuma gömdüler. Devlet hazinesine bağlı olsaydı yine de bir şeyler yapabilirdik. Karşı çıkar eylem yapardık. Ama olmadı işte".
Sanatçı Haluk Levent daha önce 25 dönüm alanın yandığı bölgenin ağaçlandırılması için çalışacaklarını belirterek, "İlk işimiz Tarım ve Orman Bakanlığı'nı ziyaret edip fidanlar için gün almak" paylaşımını yapmıştı.
Öte yandan Antalya'nın tatil cenneti Kaş'ta, villa ve yazlıkların bulunduğu Çukurbağ yarımadasında, 24 Mayıs'ta yangın çıkmıştı.