Erdoğan'dan o isme geçmiş olsun ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli Üniversitesi'ndeki açılış töreninin ardından özel bir hastanede kalp krizi sonrası tedavi gören yeğenini ziyaret etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli Üniversitesindeki programın ardından, özel bir hastanede tedavi gören merhum ağabeyi Hasan Erdoğan'ın oğlu Halil Erdoğan'ı (62) ziyaret etti.

Halil Erdoğan'ın geçen 6 Ağustos günü kalp krizi geçirdiği ve yakınları tarafından özel hastaneye kaldırıldığı anjiyo yapıldıktan sonra ise kalbinin 5 damarına stent takıldığı öğrenildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hastane ziyaretinin ardından Kocaeli'den ayrıldı.