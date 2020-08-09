Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefete o sözleri hatırlattı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'nde KOÜ Sağlık Tesisleri açılış töreninde konuştu. Erdoğan, Türkiye'nin sağlık sistemini anlatırken CHP yönetimine yüklendi, yerel yönetimlerde başarısız olduğunu söyledi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, salgın öncesi muhalefetin diline doladığı şehit hastanelerinin pandemi döneminde Türkiye'nin gurur kaynağı olduğunu söyledi. Salgın boyunca her bir vatandaşa birinci sınıf sağlık hizmeti sunulduğunu anlatan Erdoğan, muhalefetin modern sağlık kuruluşu anlayışını sahra hastanesi rezaletiyle ifşa ettiğini ifade etti.

Başkan Erdoğan, Kocaeli Üniversitesi Sağlık Tesisleri ve Araştırma Merkezleri Açılış Töreni’nde konuştu.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satır başları;

"Şimdiye kadar dünya genelinde, yaklaşık 750 bin kişinin hayatına mal olan koronavirüs salgını pek çok gerçeğin görülmesine sebep olmuştur. Bu salgın sağlık yatırımlarının önemini göstermenin yanı sıra sosyal devlet anlayışının da değerini ortaya koymuştur.

Aslında muhalefet modern sağlık kuruluşundan ne anladığını meşhur sahra hastanesi skandalıyla ifşa etmiştir.



Salgın döneminde pek çok gelişmiş ülkenin sağlık sistemlerinin çöktüğüne şahitlik ettik. Ekonomik güçlerine rağmen tedarik sistemini devam ettiremeyen devletler gördük. Bırakın vatandaşlarına sağlık personeline dahi maske tulum korocuyu tıbbi malzeme temin edemeyen ülkeler oldu. Özellikle yaşlı bakım evlerinden yansıyan görüntüler ibret ve utanç vesikası olarak zihinlere kazınmıştır. Elbette her ülkenin bu yaşananlardan alacağı dersler vardır.

Muhalefete o sözlerini hatırlattı

Türkiye olarak biz de bu günlerde sağlık sistemimizi test etme, güçlü ve zayıf yönlerimizi görme fırsatı bulduk. Muhalefetin sürekli eleştirdiği gereksiz dediği sağlık yatırımlarımızın kıymeti salgın döneminde çok iyi anlaşılmıştır. Aslında muhalefet modern sağlık kuruluşundan ne anladığını meşhur sahra hastanesi skandalıyla ifşa etmiştir. İstanbul'daki acil durum hastanelerini diline dolayanlar vatandaşlarımıza derme çatma fuar alanlarını sahra hastanesi diye yutturmaya çalıştılar. Yönettikleri mahalli idarelerde toplu ulaşım hizmetlerini salgın şartlarına uygun biçimde yönetmeyi beceremediler. Şov yapmaktan, karamsarlık aşılamaktan, yalan yanlış bilgilerle evham oluşturmaktan kendi asli görevlerini yapmaya zaman bulamadılar. Tüm bunlara rağmen güçlü sağlık alt yapımız ve tüm sağlık çalışanlarımızın fedakarlığı ile en kritik evreyi başarıyla atlattık.

Bilhassa şehir hastanelerimiz en çok istifade ettiğimiz en çok gurur duyduğumuz sağlık tesislerimiz oldu.



Her bir ferde birinci sınıf sağlık hizmeti

Diğer pek çok yerde yaşanan can sıkıcı, utanç verici görüntüleri hiçbiri ülkemizde yaşanmadı. Maddi imkanı ne olursa olsun, bu zorlu süreçte 83 milyonun her bir ferdine birinci sınıf sağlık hizmeti sağladık. Ne vatandaşlarımız tedavi hizmetlerine erişiminde ne sağlık çalışanlarımız koruyucu sağlık malzemelerine ulaşımda hiçbir sıkıntı çekmedi. Salgın tehdidi altındaki hiçbir vatandaşımızı hastane kapısından geri çevirmedik, hiçbir hastanın tedavisini ihmal etmedik. Bilhassa şehir hastanelerimiz en çok istifade ettiğimiz en çok gurur duyduğumuz sağlık tesislerimiz oldu. Sadece sağlık hizmetlerini üst düzeyde vermekle kalmadık aynı zamanda yeni yatırımlarla sağlık sistemimizi tahkim ettik. Kendi vatandaşlarımızın ihtiyaçları yanında bugüne kadar 150 ülke ve 6 uluslararası kuruluşun sağlık yardım talebini biz karşıladık."