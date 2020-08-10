Belarus'taki seçim sonuçları sokakları karıştırdı!

Belarus'ta Devlet Başkanı Alaksander Lukaşenko'nun seçim zaferi ülkeyi karıştırdı. Minsk'te polis göstericilere sert biçimde müdahale ederken Lukaşenko'nun tatile çıktığı ileri sürüldü.

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BELARUS seçimlerini 26 yıldır iktidarda olan Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko bir kez daha kazandı. Resmi sonuçlar açıklanmadan tatile çıktığı iddia edilen Lukaşenko'nun seçim zaferi ülkeli karıştırdı. Bir çok yerde protestolar yaşanırken sandıkların çalındığı ileri sürüldü.

Seçimde 5 aday yarışırken yerel saatle 20:00'de sandıkların kapanması ile oy sayma işlemleri başladı. Merkez Seçim Komitesi tarafından yapılan açıklamada ülke genelinde 6 milyon 844 bin 932 seçmen 44’ü yurt dışında 5 bin 767 sandıkta oy kullandı.

Resmi olmayan sonuçlara göre ise 26 yıldır Belarus'un başında olan mevcut Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko oyların yüzde 79.7'sini alarak seçimi kazandığı bildirildi. Diğer adaylar ise sırasıyla Svetlana Tikhanovskaya oyların yüzde 6,8'ini, Anna Kanopatskaya yüzde 2,3'te, Andrey Dmitriyev yüzde yüzde 1,1 ve Sergey Çereçen ise yüzde 0,9'unu aldığı belirtildi.

"Sonuçlara güvenmiyorum"

Adaylardan 37 yaşındaki muhalif lider Svetlana Tikhanovskaya, sonuçlara güvenmediğini açıkladı.

Mayıs'ta hükümet karşıtı bir gösteriye katıldığı için hapse atılan eşinin yerine seçimlere giren Tikhanovskaya, "Ben gözümle gördüğüme inanırım. Çoğunluğun bizimle olduğunu gördüm" dedi.

Minsk sokakları karıştı

Sonuçların açıklanmasının ardından başkent Minsk'te protesto gösterileri düzenlendi.

BBC Rusça, gün boyunca Belarus genelinde internet bağlantısında sorunlar yaşandığını da aktardı.

Reuters haber ajansı, Minsk'te toplananlar "Zafer Bizim" gibi sloganlar attıklarını ve en az 10 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Ajans ayrıca, Minsk'in yanı sıra Zhodzina ve Baranoviçi kentlerinde de protestolar düzenlendiğini bildirdi.