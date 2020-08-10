İzmir'de babasıyla tartışınca ekmek bıçağını eline aldı

İZMİR'de babası H.G. (53) ile tartışma yaşayan 31 yaşındaki kadın, mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla babasını karnından bıçakladı.Abone ol
Olay, dün saat 21.00 sıralarında Ödemiş ilçesi Hürriyet Mahallesi Ihlamur Sokak'ta meydana geldi. G.T. ile babası H.G. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine G.T., mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile babasını karnından bıçakladı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine gelen ambulansla H.G., Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. H.G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Gözaltına alınan G.T. ise sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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