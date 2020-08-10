Beren Saat Kenan Doğulu'ya poz verdi mayolu hali herkesi büyüledi
Beren Saat, eşi Kenan Doğulu'ya verdiği mayolu pozunu sosyal medya hesabı Instagram'da paylaştı ve beğenile peş peşe geldi.
2014 yılında hayatını şarkıcı Kenan Doğulu ile birleştiren Beren Saat, artık eskiye göre daha mutlu, bir dönem evliliklerinin üzerinde kara bulutlar gezerken şimdilerde ikili beraber tatilin keyfini çıkarıyor. Çeşme'de tatil yapan ikili, mutlu anlarını ise sosyal medya hesaplarından paylaşmadan geçmiyor.
Beren Saati, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı mayolu paylaşımına bir yenisini ekledi. Üstelik bu sefer mayolu pozunu eşi Kenan Doğulu çekti.
Kırmızı mayosuyla beraber havuzdan çıktığı anları paylaşan Beren Saat, fotoğrafın altında ise eşi Kenan Doğulu'nun marifeti olduğunu belirtti.
Beren Saat, paylaşımında kadınlara destek etiketleri atmayı da ihmal etmedi. Saat'in mayolu paylaşımı kısa sürede binlerce kişi tarafından beğenildi ve yorum yapıldı.