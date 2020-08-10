Son dakika Türkiye Akdeniz'de yeni Navtex ilan etti

TÜRKİYE, son dakika Akdeniz'de araştırma çalışmaları yürütecek Oruç Reis gemisi için yeni Navtex ilan etti. Oruç Reis Antalya'dan hareket etti.

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Türkiye, Akdeniz'de araştırma çalışmaları yürütecek Oruç Reis gemisi için yeni Navtex ilan etti.

Oruç Reis gemisi Antalya'dan hareket etti. Öte yandan Navtex, 23 Ağustos'a kadar geçerli olacak.

Oruç Reis, Ataman ve Cengiz Han isimli gemilerle birlikte Doğu Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında daha önce ilan edilen bölgede sismik çalışmalarını yürütecek.

Çok yönlü araştırma yapabiliyor

Oruç Reis sismik araştırma gemisi, kıta sahanlığı ve doğal kaynak aramaları başta olmak üzere her türlü jeolojik, jeofizik, hidrografik ve oşinografik araştırmaları gerçekleştirebiliyor.

Tam donanımlı ve çok amaçlı dünyadaki ender araştırma gemilerinden biri olan gemide, 2 ve 3 boyutlu sismik, gravite, manyetik olarak jeofizik araştırması yapılabiliyor. Gemi, 8 bin metre derinliğe kadar 3 boyutlu, 15 bin metre derinliğe kadar iki boyutlu sismik operasyonları gerçekleştirebiliyor.

Oruç Reis gemisi

Oruç Reis Gemisi.Geçtiğimiz ayın son günlerinde Türkiye'nin Navtex ilanı sonrası Atina yönetimi alarm durumuna geçmişti. Yunanistan Genelkurmay Başkanı, Güney Kıbrıs'taki ziyaretini yarıda keserek ülkesine dönmüştü.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Navtex'i işaret ederek, "Türkiye'nin tahriklerine karşı tek çarenin yaptırım olduğunu" ileri sürmüştü.

NAVTEX nedir?

Navtex, denizcilere, meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi veren haberleşme cihaz sistemidir. Ülkelerin Deniz Kuvvetleri, yapacağı eğitim ve tatbikatların bilgisini önceden duyurarak bu sahalara girilmemesi konusunda uyarılarda bulunuyor.

Çavuşoğlu'ndan Doğu Akdeniz mesajı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan ile Mısır arasındaki anlaşmadan sonra çok sert bir açıklama yapmıştı. Türkiye'nin kıta sahanlığının hakkını gasp edilmesine müsaade edilmeyeceğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti kendi kıta sahanlığı içinde kendi haklarını ve Kıbrıs etrafında da Kıbrıs Türklerinin hakkını kararlı bir şekilde sahada ve masada korumaya devam edecektir. Bu tür anlaşmalar bizi yolumuzdan alıkoyamaz" ifadelerini kullanmıştı.