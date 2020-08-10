Antalya'ya ilk Rus turist kafilesi geldi
Pandemi sürecindeki uçuş yasağının sona ermesinin ardından Rusya'dan turizmin başkenti Antalya'ya uçan ilk uçakla 519 yolcu geldi.
Türkiye ile Rusya arasında, koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilen uçuşların başlamasıyla içinde 519 Rus turist, "turizmin başkenti" Antalya'ya geldi.
Koronavirüs nedeniyle mart ayından itibaren tüm uçuşların durduğu FraportTAV Antalya Havalimanı'nda 1 Temmuz'da başlayan yurt dışı uçuşlar artarak devam ediyor.
Yeni normalleşmeyle birlikte Rusya Federasyonu, 1 Ağustos'tan itibaren İstanbul ve Ankara'ya, bugün itibariyle de Antalya, Dalaman ve Bodrum'a uçuşlarını başlattı. Uçuş yasağının kaldırılmasının ardından 519 yolcusuyla Sheremetyevo Uluslararası Havalimanı'ndan kalkış yapan Rossiya havayoluna ait uçak, saat 03.23'te FraportTAV Antalya Havalimanı'na iniş yaptı.
Pandemi sonrasında Antalya'ya gelen ilk Rus turist kafilesi, termal kameralarda vücut ısısı ölçümlerinin ardından pasaport işlemlerini gerçekleştirdi.