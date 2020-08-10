Antalya'ya ilk Rus turist kafilesi geldi

Yeni normalleşmeyle birlikte Rusya Federasyonu, 1 Ağustos'tan itibaren İstanbul ve Ankara'ya, bugün itibariyle de Antalya, Dalaman ve Bodrum'a uçuşlarını başlattı. Uçuş yasağının kaldırılmasının ardından 519 yolcusuyla Sheremetyevo Uluslararası Havalimanı'ndan kalkış yapan Rossiya havayoluna ait uçak, saat 03.23'te FraportTAV Antalya Havalimanı'na iniş yaptı.