LGS 2020 okul tercih sonuç nasıl bakılır nereden bakılır?

MEB tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre LGS tercih sonuçları bugün saat 09.00'da sonra erişime açıldı. 8. sınıf öğrenciler lise tercih sonuçlarını MEB sayfasındaki E OKUL VBS girişi yapma ekranından TC numarası ile sorgulacak. 1 lise nakil işlemleri ise 10-14 Ağustos arasında yapılacak.

Abone ol

LGS tercih sonuçları bugün MEB tarafından saat 09.00'da erişime açıldı. Milyonlarca 8. sınıf öğrencisini ilgilendiren LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı E OKUL VBS üzerinden TC numarası ile sorgulanacak.

Liselere giriş kapsamında düzenlenen merkezi sınava ilişkin LGS tercih sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklamanın ardından 10 Ağustos Pazartesi günü erişime açıldı. Birinci nakil başvuruları bugünden itibaren yapılabilecek. e-Okul girişi ile nakil işlemleri ve boş kontenjanları görüntülenecek.

MEB LGS TERCİH SONUCU SORGULAMA

E Okul VBS nasıl yapılır: E-Okul VBS’den yararlanmak için ilk olarak Milli Eğitim Bakanlığı sitesinden E-Okul uygulamasına giriş yapmanız gerekir. Açılan sekmenin üst kısımda yer alan veli bilgilendirme bölümünde yer alan TC kimlik numarası, yine aynı öğrencinin okul numarası ve son olarak ise kutucuk içinde yer alan harf ve rakamları resimdeki rakamlar yazan alana giriniz.

Bu bilgileri girdikten sonra ders programı, not bilgisi, karne notu ve geçmiş yılların diploma notu gibi bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

Lise nakil işlemleri LGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak. Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları 10-14 Ağustos tarihleri aralığında alınacak.

Yerleştirmeye esas nakil tercihleri ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi doğrultusunda 2 (iki) dönem hâlinde alınacak ve yerleştirmeye esas nakil sonuçları her nakil döneminin sonunda, 17 Ağustos 2020 ve 24 Ağustos 2020 tarihlerinde ilan edilecektir.

Sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarına başvurmaları hâlinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan kontenjan durumları uygun olan okullara 24-26 Ağustos 2020 tarihlerinde komisyonca yerleştirilecektir.