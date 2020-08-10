Tartışmalı yasa geçti! Gazeteye polis baskını, sahibini gözaltına aldılar

Hong Kong’un çok satan gazetelerinden Apple Daily'e polis baskın yaparak gazetenin 71 yaşındaki sahibi iş insanı Jimmy Lai'yi gözaltına aldı.

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Çin’in büyük tepki çeken güvenlik yasasının onaylanmasının ardından flaş bir gelişme yaşandı.

Çin’in Hong Kong’un özerk yapısını değiştirmesi beklenen güvenlik yasasının onaylanmasıyla birlikte bugün polis Hong Kong’un çok satan tabloid gazetelerinden Apple Daily’e bir baskın düzenledi.

Ayrılıkçılık, yıkıcılık ve dış güçlerle iş birliği yapmanın suç haline geldiği ve protestolarla birlikte ifade özgürlüğünün de baskı altına alındığı Hong Kong’ta sabah saatlerinde polis gazetenin sahibi olan Jimmy Lai gözaltına alındı.

Pekin yönetiminin en sert muhalifi olarak bilinen 71 yaşındaki Lai’nin gözaltına alındığı anlar Apple Daily’nin Facebook sayfasında canlı yayınlandı.

Apple Daily’nin Yayın Yönetmeni Ryan Law, “Bu her zamanki durum. Gazete bu baskından etkilenmeyecektir” dedi.

Ülkenin önde gelen medya sahiplerinden biri olan Lai, sık sık Washington’a giderek aralarında ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da olmak üzere birçok üst düzey yetkiliyle bir araya geliyordu.

Oğlu da gözaltına alındı

Hong Kong polisi, “Yaşları 39-72 arasında olan 7 adamı yeni güvenlik yasasını ihlal ettikleri şüphesiyle gözaltına aldık” dedi.

Apple Daily, Lai’nin oğlu Ian’ın da evinde gözaltına alındığını açıkladı. Gazete, özellikle üst düzey yöneticilerin hedefte olduğunu ve polisin bu isimlerin evlerine baskın düzenlediğini yazdı.

Daha sonra elleri kelepçeli olarak ofise geri götürülen Lai, “Beni gözaltına almaları gerekiyor değil mi? Ne düşünebilirim ki” ifadesini kullandı.

Yeni yasa ile polis belgelere, ekipmanlara ve finansal varlıklara el koyabilme yetkisine sahip.