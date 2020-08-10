Bilim kurulu üyeleri yine ürküttü! Söylemeye dilim varmıyor... Kesinlikle sınıfta kaldık..

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyeleri Kurban Bayramı'nda oluşan manzaralara dikkat çekti, 'Kesinlikle sınıfta kaldık' dedi. Prof. Dr. Levent Yamanel, söylemekte zorlandığını ancak vakaların kesinlikle artacağını vurguladı.

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Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, "Söylemeye dilim varmıyor ama vaka sayısı kesinlikle artacak. Çünkü bu virüsün çok çabuk yayılabilme özelliği var. Tatile çıkanlar ya da memleketine gidip gelenler, dönüşte 14 gün boyunca yaşlılardan uzak durmalı ve daha dikkatli olmalılar" değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Hürriyet gazetesi başyazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, bugünkü yazısında "Pandemi meselesinin de kendine özel bir matematiği var" diyerek "Bu matematiği bilenler son 10 gün içerisinde ciddi ölçüde endişe içine girdiler. Özellikle bayram süresince karşılaşılan manzaralar, ipin ucunun kaçtığını net ve açık olarak gösterdi" ifadelerini kullandı.

"Ortaya çıkan görüntüler ümitlerimizi yerle bir etti"

Müftüoğlu, yazısında konuştuğu diğer uzman isimlerin şu ifadelerini de aktardı:

Prof. Dr. Haluk Eraksoy: Bayram boyunca ülke genelinde ortaya çıkan görüntüler ümitlerimizi yerle bir etti. Bayramdaki görüntülerle

kesinlikle sınıfta kaldık.

Prof. Dr. Tevfik Özlü: Önümüzdeki gün ve haftalarda vaka sayıları azalmayacak, artacak. Tek dileğimiz yeni vaka sayılarının katlanarak artmaması olacak.