LGS tercih sonuçları MEB E okul girişi TC ile sonuç sorgulama ekranı

LGS tercih sonuçları sonrasında istedikleri bölüme yerleşemeyen öğrenciler, 1. nakil için boş kontenjanların açıklanmasını bekleyecek. Bu aşamada da istedikleri okul gelmeyen öğrenciler, 2.nakil sürecini takip edecek. Boş kontenjanlara göre okullar açılana kadar nakiller devam edecek.