LGS tercih sonuçları MEB E okul girişi TC ile sonuç sorgulama ekranı
MEB tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre LGS tercih sonuçları bugün saat 10.00'dan sonra erişime açılacak. 8. sınıf öğrenciler lise tercih sonuçlarını MEB sayfasındaki E OKUL VBS girişi yapma ekranından TC numarası ile sorgulacak. 1 lise nakil işlemleri ise 10-14 Ağustos arasında yapılacak.
LGS tercih sonuçları açıklanıyor heyecanlı geri sayım başladı. MEB'in yapacağı son dakika haberinin ardından LGS tercih sonuçlar erişime açılacak. Milyonlarca 8. sınıf öğrencisini ilgilendiren LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı E OKUL VBS üzerinden tc numarası ile sorgulanacak.
LGS tercih sonuçları sonrasında istedikleri bölüme yerleşemeyen öğrenciler, 1. nakil için boş kontenjanların açıklanmasını bekleyecek. Bu aşamada da istedikleri okul gelmeyen öğrenciler, 2.nakil sürecini takip edecek. Boş kontenjanlara göre okullar açılana kadar nakiller devam edecek.
İşte, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ÖDSGM) tarafından açıklanacak olan LGS lise tercih sonuçları hakkında detaylı bilgiler
LGS tercih sonuçları 10 Ağustos tarihinde '//www.meb.gov.tr' adresinden açıklanacak. Sonuçların sabah saatlerinde açıklanması bekleniyor. Yerleştirmeye esas nakil tercihleri ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi doğrultusunda 2 (iki) dönem hâlinde alınacak ve yerleştirmeye esas nakil sonuçları her nakil döneminin sonunda, 17 Ağustos 2020 ve 24 Ağustos 2020 tarihlerinde ilan edilecektir.