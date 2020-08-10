Gözde Kansu neden yok? Show TV Kuaförüm Sensin'i ağlayarak bıraktı
Sunucu Gözde Kansu Kuaförüm Sensin'i ağlayarak bıraktı. Gözde Kansu ayrılık sebebini açıklarken vedasıyla jüriyi de ağlattı.
Show TV'de hafta içi hergün ekrana gelen Kuaförüm Sensin'de yaşanan veda hem ekran başındakileri hem de jüri koltuğunda oturan isimleri ağlattı. Kuaförüm Sensin'in sunuculuğunu yapan oyuncu Gözde Kansu yarışmayı bıraktı. Dizi oyuncusu olan Gözde Kansu ayrılığını ağlayarak duyurdu. Peki Gözde Kansu neden bıraktı? İşte ünlü sunucunun vedası:
Show TV'nin yaz ekranlarını şenlendirmek için sezonluk yayınladığı Kuaförüm Sensin yarışması reytinglerde kanalın yüzünü güldürünce yapımcılar yarışmayı devam ettirme kararı almış ve sunuculuğu Özge Borak'tan oyuncu Gözde Kansu'ya devretmişti.
Kuaförüm Sensin’de final günü dolayısıyla haftanın en düşük puanını alan Aytekin, Dilek ve Banu yarışmaya veda etti ama asıl şaşırtan açıklama Gözde Kansu’dan geldi.
Gözde Kansu’nun vedası hem jüri üyelerini hem de yarışmacıları ağlattı. Gözde Kansu, asıl işi olan oyunculuğa dönmek için Kuaförüm Sensin'in sunuculuğundan ayrıldığını açıkladı. Kansu, "İşimi çok özledim. Tiyatro ve dizi setlerine geri dönmek istiyorum" dedi.
İşte o açıklaması...