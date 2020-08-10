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Yalova'da eski matematik öğretmeni feci şekilde can verdi!

YALOVA, Sultaniye köyünde yaşayan eski matematik öğretmeni Celal Bahadır, köydeki ahırında tamirat yaparken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre, ahırda bir tamirat yapan 1972 doğumlu Celal Bahadır kaçak elektriği fark etmeyince 220 voltluk akıma kapıldı.Bir müddet sonra olay yerine gelen eşi tarafından baygın bulunan 2 çocuk babası Celal Bahadır çağrılan bir ambulans ile Hastaneye kaldırıldı.

Doktorların tüm müdahalesine rağmen hayata döndürülemeyen talihsiz adam hayata gözlerini yumdu. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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