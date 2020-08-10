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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

NASA Beyrut'taki patlamanın uydu görüntülerini yayınladı

NASA, Lübnan'daki Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamaya ait uydu görüntülerini yayınladı.

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Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Beyrut'taki patlamaya ait uydu verilerini paylaştı. Uydulardan elde edilen veriler patlamanın etkisini 3.3 ila 4.5 şiddeti arasında bir depremde ortaya çıkan güce denk olarak gösteriyor.

NASA'dan yapılan açıklamaya göre, kırmızı bölgeler ağır hasar alan kısımları gösterirken, sarı renkli kısımlar, görece daha az hasar olan bölgelere işaret ediyor.

6 yıldır bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın infilak etmesi sonrası yaşanan patlamada yüzden fazla kişi hayatını kaybetmiş, 4 bine yakın kişi yaralanmıştı.

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