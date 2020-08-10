Aylin Nazlıaka CHP'nin yeni Kadın Kolları Genel Başkanı oldu

Aylin Nazlıaka, CHP'in 14’üncü Olağan Kurultayı’nda, Kadın Kolları Genel Başkanı seçildi. Nazlıaka 2016 yılında partiden ihraç edilmişti. Nazlıaka’nın ihraç gerekçesi bir milletvekilinin odasındaki Atatürk resmini indirtmesiydi..Abone ol
CHP Kadın Kolları 14. Olağan Kurultayı’nda Kadın Kolları Genel Başkanı değişti. Aylin Nazlıaka CHP Kadın Kolları’nın yeni Genel Başkanı oldu.
Aylin Nazlıaka 309 oy alırken rakibi Fatma Köse ise 204 oy aldı.
Aylin Nazlıaka kimdir?
Türk iş kadını, siyasetçi Aylin Nazlıaka, Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye Genel seçimleri'nde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekili olarak meclise girdi. Nazlıaka, Mayıs 2016 tarihinde CHP'den ihraç edilmiştir. 15 Eylül 2019 tarihinde parti meclisinin aldığı kararla CHP'ye geri dönmüştür..