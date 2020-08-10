BIST 1.055
DOLAR 7,33
EURO 8,64
ALTIN 478,46
HABER /  CHP

Aylin Nazlıaka CHP'nin yeni Kadın Kolları Genel Başkanı oldu

Aylin Nazlıaka, CHP'in 14’üncü Olağan Kurultayı’nda, Kadın Kolları Genel Başkanı seçildi. Nazlıaka 2016 yılında partiden ihraç edilmişti. Nazlıaka’nın ihraç gerekçesi bir milletvekilinin odasındaki Atatürk resmini indirtmesiydi..

Abone ol

CHP Kadın Kolları 14. Olağan Kurultayı’nda Kadın Kolları Genel Başkanı değişti. Aylin Nazlıaka CHP Kadın Kolları’nın yeni Genel Başkanı oldu.
Aylin Nazlıaka 309 oy alırken rakibi Fatma Köse ise 204 oy aldı. 

Aylin Nazlıaka kimdir?

Türk iş kadını, siyasetçi Aylin Nazlıaka, Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye Genel seçimleri'nde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekili olarak meclise girdi. Nazlıaka, Mayıs 2016 tarihinde CHP'den ihraç edilmiştir. 15 Eylül 2019 tarihinde parti meclisinin aldığı kararla CHP'ye geri dönmüştür..

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun A Takımı belli oldu! Başörtülü isim yok
LGS yerleştirme sonuçları açıklandı sorgu ekranı
Okullar ne zaman ve nasıl açılacak? İşte milyonlarca kişinin beklediği haber
Dolar ve altında rekor seviyeler! İşte haftanın ilk rakamları
Son dakika Türkiye Akdeniz'de yeni Navtex ilan etti
Kabine toplanıyor! Yeni koronavirüs yasakları mı geliyor?
ÖNCEKİ HABERLER
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vakası sayısı 20 milyonu aştı
ABD'de çarpıcı sonuç! Hangi maskeler daha korunaklı, hangileri işlevsiz? İşte detaylar
LGS 2020 okul tercih sonuç nasıl bakılır nereden bakılır?
Tartışmalı yasa geçti! Gazeteye polis baskını, sahibini gözaltına aldılar
Bilim kurulu üyeleri yine ürküttü! Söylemeye dilim varmıyor... Kesinlikle sınıfta kaldık..
Çöp atmak için aracından indi neredeyse ölüyordu! Bursa'da yaşandı
Yorumlar