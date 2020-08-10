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15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda dehşet! Bu halde bulundu

BAYRAMPAŞA'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bir kişinin otomobilde darp edildiği ve sonrasında yola atıldığı iddia edildi. Kanlar içinde kalan adamın yardımına çevredekiler koştu.

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15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda iddiaya göre Nuh Tunç (33)isimli bir kişi otogara gelen bir otomobilde darp edilip aşağıya atıldı. Kanlar içinde kalan Nuh Tunç'a o sırada oradan geçen sağlık çalışanı bir kadın yardım etti. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekibi geldi. Başından yaralanan Nuh Tunç, yapılan ilk müdahalenin ardından Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

"Düştü ve araba onu bırakıp gitti"

Tunç'a yardımına gelenlerden Ünal Günde, "Düştü ve araba onu bırakıp gitti. Bir kadın geldi. 'Ben sağlıkçıyım' dedi. İlk yardımda bulundu. Kafasından yaralanmış. Kulağından da kan geliyordu" diye konuştu. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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