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Savcı Sayan'dan Muharrem İnce iddiası CHP’yi iyi tanıyan birisi olarak söylüyorum

AK Parti Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Muharrem İnce'nin parti kurması halinde Kemal Kılıçdaroğlu'ndan çok daha yüksek oy alacağını iddia etti.

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AK Parti Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, CHP'nin 2018'de Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce’nin CHP'den ayrılarak parti kuracağı tartışmasına ilişkin çarpıcı bir açıklamada bulundu.

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kurmaylarından olan Savcı Sayan, Muharrem İnce ile uzun yıllar birlikte çalıştığını belirtti.

"Çok daha yüksek oy alacaktır"

Savcı Sayan “M.İnce ile uzun yıllar çalıştım. Parti kurar mı, kurmaz mı, kuramaz mı,onu bilemem kendi iradesi. Ama şunu iyi biliyorum ki; parti kurduğunda KK’dan çok daha yüksek oy alacaktır. kamuoyunda Kılıçdaroğlu’na göre karşılığı çok daha fazladır. CHP’yi iyi tanıyan birisi olarak söylüyorum” mesajını yayımladı.

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