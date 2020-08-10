BIST 1.069
DOLAR 7,33
EURO 8,62
ALTIN 479,36
HABER /  GÜNCEL

Bakan Fatih Dönmez açıkladı! Oruç Reis gemisi çalışma yapacağı alana ulaştı

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, MTA Oruç Reis sismik araştırma gemisinin, Akdeniz'deki yeni görevi için Antalya'dan demir alarak, çalışma yapacağı alana ulaştığını açıkladı.

Abone ol

Türkiye, Akdeniz'de araştırma çalışmaları yürütecek Oruç Reis sismik araştırma gemisi için yeni Navtex ilan etti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Oruç Reis'in Akdeniz'deki yeni görevi için Antalya'dan demir alarak, çalışma yapacağı alana ulaştığını açıkladı.

Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "MTA Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimiz, Akdeniz’deki yeni görevi için Antalya’dan demir alarak, çalışma yapacağı alana ulaştı. Türkiye'nin enerji bağımsızlığı için Akdeniz’de ve Karadeniz’deki çalışmalarımız aralıksız devam edecek. 83 milyon arkanda Oruç Reis. Rast gele" dedi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Herkesin merakla beklediği işsizlik rakamları açıklandı!
Acil 250 bin öğretmen ataması yapılmalı! CHP Vekil Kaya'dan önemli açıklamalar
NASA Beyrut'taki patlamanın uydu görüntülerini yayınladı
CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun A Takımı belli oldu! Başörtülü isim yok
LGS yerleştirme sonuçları açıklandı sorgu ekranı
Okullar ne zaman ve nasıl açılacak? İşte milyonlarca kişinin beklediği haber
ÖNCEKİ HABERLER
Savcı Sayan'dan Muharrem İnce iddiası CHP’yi iyi tanıyan birisi olarak söylüyorum
Kuaförüm Sensin bugün neden yok 10 Ağustos Show TV yayın akışı
15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda dehşet! Bu halde bulundu
Yalova'da eski matematik öğretmeni feci şekilde can verdi!
LGS tercih sonuçları ekranı sorgulama MEB 2020
65 yaş üstü seyahat izni kalktı mı izin belgesi nasıl alınır?
Yorumlar