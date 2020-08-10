Gözde Kansu Kuaförüm Sensin neden ayrıldı sebebi çok başka çıktı

Show TV ekranlarının en çok izlenen yarışma programı Kuaförüm Sensin son bölümde yaşanan veda Bülent Ersoy başta olmak üzere tüm jüri üyelerini ağlattı. Uzun süredir programın sunuculuğunu üstlenen oyuncu Gözde Kansu yarışmayı bıraktı, nedenini gözyaşları içinde anlattı. Ekranların en renkli yarışma programlarından biri olan ve Show TV'de haftaiçi hergün ekrana gelen Kuaförüm Sensin'de yaşanan veda h

Abone ol

Ekranların en renkli yarışma programlarından biri olan ve Show TV'de haftaiçi hergün ekrana gelen Kuaförüm Sensin'de yaşanan veda hem ekran başındakileri hem de jüri koltuğunda oturan isimleri ağlattı. Kuaförüm Sensin'in sunuculuğunu yapan oyuncu Gözde Kansu yarışmayı bıraktı.

Show TV'nin yaz ekranlarını şenlendirmek için sezonluk yayınladığı Kuaförüm Sensin yarışması reytinglerde kanalın yüzünü güldürünce yapımcılar yarışmayı devam ettirme kararı almış ve sunuculuğu Özge Borak'tan oyuncu Gözde Kansu'ya devretmişti.

Kuaförüm Sensin’de final günü dolayısıyla haftanın en düşük puanını alan Aytekin, Dilek ve Banu yarışmaya veda etti ama asıl şaşırtan açıklama Gözde Kansu’dan geldi.

Gözde Kansu’nun vedası hem jüri üyelerini hem de yarışmacıları ağlattı. Gözde Kansu, asıl işi olan oyunculuğa dönmek için Kuaförüm Sensin'in sunuculuğundan ayrıldığını açıkladı. Kansu, "İşimi çok özledim. Tiyatro ve dizi setlerine geri dönmek istiyorum" dedi.

İşte o açıklaması...

Peki son olarak Sen Anlat Karadeniz dizisinde rol alan 39 yaşındaki oyuncu Gözde Kansu kimdir, aslen nereli ve hangi dizilerde rol aldı? Birlikte tanıyalım...

Gözde Kansu, 23 Ağustos 1980 doğumlu ve aslen İzmirli. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezunu.

İlk oyunculuk deneyimini 1995 yılında yayınlanan Çiçek Taksi dizisiyle yaşayan Kansu, 2007 yılında Dudaktan Kalbe dizisinde canlandırdığı Nimet karakteriyle tanınmaya başladı.

Haylaz Babam, Yeter Anne, Kurşun Yarası, Canım Annem, Cemile, Mürüvvetsiz Mürüvvet, Al Yazmalım, Ankara'nın Dikmeni, İçerde, Dudaktan Kalbe, Aşk Üçgeni, Issız Adam ve Kutsal Bir Gün, gibi birçok dizi ve filmde rol aldı.

Gözde Kansu, 2013 yılının Ekim ayında Atv'de yayınlanan “Veliaht” yarışmasında sunuculuk yaparken giydiği dekolte kıyafeti, bakan Hüseyin Çelik’in beğenmemesi yüzünden işinden olmuştu.