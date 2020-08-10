Koronavirüs vaka sayıları artacak! Uzmanlar açık açık söyledi

Bayramdaki görüntülerde sınıfta kaldık. Özellikle tatil bölgelerinde ne maske ne de sosyal mesafe kuralını tanıyan olmadı. Hürriyet başyazarı Osman Müftüoğlu da bugünkü köşesinde alanında uzman isimlerin bayram değerlendirmelerine yer verdi.

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Tatili fırsat bilenler tatil bölgelerine akın etti. Ama gelin görün ki koronavirüs tedbirlerini kimse umursamadı. Uzmanlar tatildeki görüntülerin acısının yavaş yavaş çıkacağı görüşünde...

Osman Hoca da koronavirüs sürecinde uyarıları ile sık sık ekranlarda gördüğümüz, gazetelerde okuduğumuz isimlerin değerlendirmelerini hatırlattı.

İşte Osman Müftüoğülu'nun yazısından ilgili bölüm:

Pandemi meselesinin de kendine özel bir matematiği var.

Bu matematiği bilenler son 10 gün içerisinde ciddi ölçüde endişe içine girdiler. Özellikle bayram süresince karşılaşılan manzaralar, ipin ucunun kaçtığını net ve açık olarak gösterdi. İsterseniz gelin, o önemli ve tecrübeli uzmanların son bir haftada yaptığı açıklamalardan bazılarına kısaca bir göz atalım.

Prof. Dr. Levent Yamanel: Söylemeye dilim varmıyor ama vaka sayısı kesinlikle artacak. Çünkü bu virüsün çok çabuk yayılabilme özelliği var. Tatile çıkanlar ya da memleketine gidip gelenler, dönüşte 14 gün boyunca yaşlılardan uzak durmalı ve daha dikkatli olmalılar.

Prof. Dr. Haluk Eraksoy: Bayram boyunca ülke genelinde ortaya çıkan görüntüler ümitlerimizi yerle bir etti. Bayramdaki görüntülerle

kesinlikle sınıfta kaldık.

Prof. Dr. Tevfİk Özlü: Önümüzdeki gün ve haftalarda vaka sayıları azalmayacak, artacak. Tek dileğimiz yeni vaka sayılarının katlanarak artmaması olacak.

Prof. Dr. Pınar Okyay: Basamaklandırma yapılmadan, “Her şey tamam, oldu bitti” diye açılım yapıldı. İnsanların algısı yanlış yöne sevk edildi. Hızlı açılımın getirdiği problemleri yaşıyoruz.

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