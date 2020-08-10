1992 model 12 bin kilometrede değişensiz Şahin'e gelen çılgın teklifleri geri çeviriyor

Otomobil Sivas il sınırından çıkmadı

Gül, aracıyla il dışına yolculuk yapmadığını belirterek, “Ben Bu otomobili 1996 yılında emekli olduğumda almıştım, Köy Hizmetlerinde çalışan birisinden. Bu araç 2 yıldır elimde. Ben bu aracın ikinci sahibiyim. Ben bu araçla en çok Ulaş ilçesine ve Küpeli köyüne gittim, geldim. Ben arabaya çok binmem, evimiz şehre çok yakın. Sivas’ın Zara ve Ulaş ilçesinden başka yere gitmedim. Ben otomobilimle hiç il dışına gitmedim. Bu araç hiç il dışına gitmedi.