1992 model 12 bin kilometrede değişensiz Şahin'e gelen çılgın teklifleri geri çeviriyor
SİVAS’ta yaşayan İzzet Gül, tek bir parçası bile değişmeyen 28 yaşında sadece 12 bin kilometrede olan Şahin marka otomobiline gelen tüm teklifleri reddediyor.
Sivas kent merkezinde yaşayan İzzet Gül'ün 24 yıldır sahibi olduğu otomobiline ilgisi dikkat çekiyor. Gül, 1996 yılında emekli olduğunda satın aldığı otomobiline bugüne kadar gözü gibi baktı. Temel bakımlarının haricinde usta eli değmeyen 12 bin kilometredeki otomobil, orijinal otomobil tutkunlarının iştahını kabartıyor.
Otomobiliyle 1 tek ceza bile yemeyen Gül, aracıyla hiçbir kazaya da karışmadı. Gül, birçok kişinin değerinin üzerinde ücret teklif edilmesine rağmen garajından çıkarmadığı otomobilini satmaya yanaşmadı.
Otomobil Sivas il sınırından çıkmadı
Gül, aracıyla il dışına yolculuk yapmadığını belirterek, “Ben Bu otomobili 1996 yılında emekli olduğumda almıştım, Köy Hizmetlerinde çalışan birisinden. Bu araç 2 yıldır elimde. Ben bu aracın ikinci sahibiyim. Ben bu araçla en çok Ulaş ilçesine ve Küpeli köyüne gittim, geldim. Ben arabaya çok binmem, evimiz şehre çok yakın. Sivas’ın Zara ve Ulaş ilçesinden başka yere gitmedim. Ben otomobilimle hiç il dışına gitmedim. Bu araç hiç il dışına gitmedi.
"Tabelada 80 yazıyorsa ben 60’la giderim"
Ben yola çıktığımda tabelalara bakarım, kaç ile gitmem gerekiyorsa ondan düşük hızla giderim. Tabelada 80 yazıyorsa ben 60’la giderim. Arabayı çok kullanmam en fazla 5 dakikalık yola kullanırım, çarşıya gitmem. Çok şükür aracımla hiç kaza yapmadım, ehliyeti aldım alalı arabamla hiç kaza yapmadım. Şükürler olsun ben ceza görmedim. Motoru hiç tamir görmedi “ dedi.