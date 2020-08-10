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Ankara Valiliği açıkladı: Maske takmayan 1147 kişiye 1 milyon lira ceza

ANKARA'da 5 gün boyunca maske takma zorunluluğunu ihlal eden binlerce kişiye ceza yağdı. İşte Ankara Valiliği'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama...

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Ankara Valiliği'nce 4- 9 Ağustos'ta maske takma zorunluluğunu ihlal eden 1147 kişiye, toplam 1 milyon 32 bin 300 liralık idari para cezası uygulandığı duyuruldu.

Ankara Valiliği'nin sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "4 Ağustos-9 Ağustos tarihleri arasında ilimizde yaptığımız denetimlerde, maske takma zorunluluğunu ihlal eden 1147 kişiye toplam 1 milyon 32 bin 300 lira idari para cezası uygulandı. Lütfen alınan tedbir ve kurallara uyalım" denildi.

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