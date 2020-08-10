Ankara Valiliği açıkladı: Maske takmayan 1147 kişiye 1 milyon lira ceza

ANKARA'da 5 gün boyunca maske takma zorunluluğunu ihlal eden binlerce kişiye ceza yağdı. İşte Ankara Valiliği'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama...Abone ol
Ankara Valiliği'nce 4- 9 Ağustos'ta maske takma zorunluluğunu ihlal eden 1147 kişiye, toplam 1 milyon 32 bin 300 liralık idari para cezası uygulandığı duyuruldu.
Ankara Valiliği'nin sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "4 Ağustos-9 Ağustos tarihleri arasında ilimizde yaptığımız denetimlerde, maske takma zorunluluğunu ihlal eden 1147 kişiye toplam 1 milyon 32 bin 300 lira idari para cezası uygulandı. Lütfen alınan tedbir ve kurallara uyalım" denildi.
4 Ağustos – 9 Ağustos tarihleri arasında ilimizde yaptığımız denetimlerde, #maske takma zorunluluğunu ihlal eden 1147 kişiye toplam 1,032,300 lira idari para cezası uygulandı.— T.C. Ankara Valiliği (@AnkaraValiligi) August 10, 2020
Lütfen alınan tedbir ve kurallara uyalım. pic.twitter.com/5MFBWZI9V2