Erol Bulut o ismi veto etti! Prensip anlaşmasına varılmıştı

Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut, prensipte anlaşılan Fatih Karagümrük'ten Darri'yi takımda istemedi.

Abone ol

İkinci bir transfer operasyonuna başlayacak olan Fenerbahçe, başta Sinan Gümüş ve Alpaslan Öztürk olmak üzere birçok isme imza attırmak isterken teknik direktör Erol Bulut, Emre Belözoğlu'nun prensipte anlaştığı Darri'yi veto etti. Yeni sportif direktör Emre Belözoğlu Karagümrük forması giyen Darri için 1 milyon bonservis ve oyuncuyla 3 yıllık imza konusunda anlaşma sağlanmıştı. Hatta Belözoğlu oyuncunun sosyal medya hesabına da müdahale etmiş ve gereksiz paylaşımları sildirmişti.

Karagümrük başkanı anlaştıklarını duyurmuştu

Karagümrük Başkanı Süleyam Hurma Fanatik'e yaptığı açıklamada Brahim Darri transferi için Fenerbahçe ile anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu. Ancak Erol Bulut, Darri için yetersiz raporu verince Fenerbahçe bu transferi şimdilik rafa kaldırdı.

33 maçta 4 gol atan ve yeni sezonda Fenerbahçe forması giymeye hazırlanan 26 yaşındaki Hollandalı oyuncunun Bulut'un kararı sonrası şaşkına döndüğü belirtiliyor. Fanatik'in haberine göre Darri'nin formasını giydiği Karagümrük Play-Off finalinde Adana Demirspor'u yenerek Süper Lig'e yükselmişti.