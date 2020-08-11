Tamer Karadağlı Didem Ceran ile yakalandı yeni sevgilisi eski Survivor yıldızı
Tamer Karadağlı, Didem Ceran ile aşk yaşamaya başladı, eski Survivor yarışmacısı Ceran'ı, kızı ile tanıştırdığı anlarda kameralara yakalandı.
Arzu Balkan ile evliyken 2007 yılında boşanan Tamer Karadağlı, aşk hayatıyla pek gündeme gelmezken bir anda magazin gündemine bomba gibi düştü. Yeni bir aşka yelken açan Karadağlı, magazin basını tarafından sevgilisi ve kızıyla görüntülendi.
Tamer Karadağlı, Didem Ceran ile Yeniköy'deki bir mekandan çıkarken yakalandı. Sevgilisini kızı Zeynep ile tanıştıran Tamer Karadağlı çıkışta habercilerin sorularına cevap vermedi. Didem Ceran ise "Beni neden çekiyorsunuz, ünlü değilim ki" dedi.
Peki, Tamer Karadağlı'nın yeni sevgilisi Didem Ceran kimdir?: Didem Ceran, 24 Mart 1981 tarihinde Kayseri'de doğdu. Ceran erken yaşta bir evlilik yaşadı ancak bu evlilik 1,5 yıl sürdü. Evliliğini sonlandırmasının ardından İstanbul'a gelen Ceran, 2006 yılında 'Oryantal Star' yarışmasına katıldı.
Ceran daha sonra ise Survivor yarışmasına katıldı. Burada Gönüllüler takımında yer alan Ceran, kısa sürede kavgaları ve tartışmaları ile gündeme geldi ve ardından yarışmadan elendi.