DGS puan hesaplama yöntemi 2020 kaç net kaç puan?

4 yıllık bir üniversitenin bölümüne sınav ile geçmek isteyen öğrencilerin girdiği DGS sınavı sona erdi. Sınavıdan çıkan öğrenciler sınavın ardından puanlarını tahmini olarak hesaplamak istiyor. Dikey Geçiş Sınavı (DGS) puan hesaplama nasıl yapılır?

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2 yıllık önlisans programlarından 4 yıllık lisans programlarına girmek için DGS sınavına giren öğrenciler DGS puan hesaplama nasıl olur araştırması yapıyor. Öğrenciler sözel ve sayısaldan oluşan toplam 120 soruya 150 dakika içinde cevap verdi. i DGS ile ilgili merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz… DGS puan hesaplama nasıl yapılır? İşte cevabı…

DGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

DGS puanları, adayların sınav sonuçlarından hesaplanan sözel ve sayısal standart puanlarının ve ön lisans öğrenimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamalarından hesaplanan ağırlıklı ön lisans başarı puanlarının (AÖBP) belli kat sayılarla çarpılarak toplanmasıyla elde edilir. Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ağırlıklı ön lisans başarı puanları (AÖBP) kullanılarak adayların yerleştirilmesinde esas alınacak DGS puanları hesaplanır.

DGS ile geçiş olan bölümler: DGS puan hesaplama nasıl yapılır, geçiş yapılan bölümler hangileri?

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

DGS'ye hazırlananlar 0.5 kuralının devam edip etmediğini araştırıyor. İlk kez 2018'de uygulanmaya başlanan 0.5 kuralı pek çok öğrenci tarafından bilinmediği için can sıkıcı sonuçlara yol açtı. Bu nedenle 2020 DGS'ye hazırlananlar 0.5 kuralının ne olduğunu araştırmaya başladı. 0.5 kuralı hem sayısalcıları hem de sözelcileri yakından ilgilendiriyor. Bu kuralla birlikte bir sözelci yalnızca sözel bölümden sorumlu değil.

Sözelci sayısaldan en az 0.5 net çıkarmak durumunda. Aynı şey sayısalcılar için de geçerli. Onlar da sözelden en az 0.5 net yapmak zorunda. Şayet 0.5 kuralına uyulmazsa; diğer alandan 0,5 net çıkarılmazsa öğrencilerin puanı hesaplanmıyor. Bu da üniversiteye yerleşme hayallerini bir yıl daha geciktirmiş oluyor.