İşte Beşiktaş'ın ‘Bırakmam Seni’ kampanyasında topladığı bağış rakamı

Beşiktaş kulübü 'Bırakmam Seni' kampanyasında dün akşam 80 milyon TL bağış topladı. Kampanya ile ilgili konuşan başkan Çebi, 'Taşın altına hepimiz elimizi koymalıyız. İmkanı olanlar ellerini gevşetsinler bu akşam' ifadelerini kullandı.

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Beşiktaş Kulübü, “Bırakmam Seni” kampanyası çerçevesinde gerçekleştirilen “Ödül Senin” adlı gecede siyah-beyazlı camianın ileri gelenlerinden bağış topladı. Ödül Senin gecesinde 80 milyon TL bağış yapıldığı ve 156 bin SMS (3.120 milyon TL) atıldığı açıklandı.

Vodafone Park’ta gerçekleştirilen ve Kanal D’den canlı yayımlanan gecenin sunuculuğunu tiyatro sanatçısı Yılmaz Erdoğan üstlendi.

Beşiktaş yönetiminin yanı sıra geceye teknik direktör Sergen Yalçın, A takım futbolcuları ve diğer branşlarda siyah-beyazlı formayı giyen sporcular katıldı.

Çebi: Beşiktaş'ın zor günlerini taşımaya karar verdik

Sinema sanatçısı Zafer Algöz, sanatçılar Hakan Altun, Hülya Avşar ve Ömür Gedik de taraftarlarla telefon bağlantısı yaparak bağış topladı.

Etkinlik açılışında konuşan Ahmet Nur Çebi, “Bu gece bizim için farklı ve önemli. Bize burada destek veren herkese teşekkür ediyorum. Biz bugüne kadar Beşiktaş’ın zor günlerini taşımaya karar verdik. Hep beraber olmalıyız. Bu taşın altına hepimiz elimizi koymalıyız. İmkanı olanlar ellerini gevşetsinler bu akşam” dedi.

Ahmet Nur Çebi, “Tüm Beşiktaşlılar’dan ve özellikle iş insanlarından, biraz imkanı fazla olan insanlar Beşiktaş’ın bu süreci rahat geçirebileceği bir ortam yaratmalarını istiyorum. 300 bine yakın SMS atıldı” ifadelerini kullandı.

Rahmi Koç'tan 10 milyon TL katkı

Rahmi Koç’un bağışını duyuran Ahmet Nur Çebi, “Camiamızın ağabeyi dediğimiz yaşça çok büyük olan, Beşiktaş’a her zor gününde destek olmuş Sayın Rahmi Koç’un 10 milyon TL katkı vererek başlayacağını duyuyorum” açıklamasını yaptı.

Çebi 5 milyon katkıda bulundu

Beşiktaş Başkanı, “Yönetim kurulum 5 milyon TL bağışta bulunuyor. Ben de Beşiktaş Başkanı olarak 5 milyon TL bağışta bulunuyorum.” dedi.

Necip: Biz gerekeni yaptık

Necip Uysal, “Ben 17 senedir bu kulüpteyim. İyi zamanlar da gördüm, kötü zamanlar da. Taraftarlarımız iyi günde de, kötü günde de arkamızdaydı. Biz de gerekeni yaptık” dedi.

Öte yandan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin kardeşi Arzu Çebi, 1 milyon 903 bin TL bağışta bulunduğunu duyurdu.