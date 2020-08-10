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Altın fiyatlarında son durum! Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Geçen haftanın son işlem günü 488,1 lirayla rekor seviyeyi gören gram altın 477,2 liradan kapanış yaptı. Yeni haftaya yükselişle başlayan gram altın şu sıralar 478 liradan satılıyor.

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Ons altındaki düşüş, iç piyasada karşılık bulmadı. Dolar/TL paritesindeki artış, iç piyasada altın fiyatlarındaki gerilemenin önüne geçti.

Geçtiğimiz haftayı 2 bin 60 dolar seviyelerini görerek rekorlarla kapatan ons altın yönünü aşağıya çevirdi. Ons altın yeni haftaya yüzde 0,20 düşüşle 2 bin 30 dolardan başladı.

Gram-çeyrek altın ne kadar oldu?

İç piyasada ise gram altın dolar/TL paritesinde yükselme nedeniyle gerilemedi. Dolar/TL paritesi şu sıralarda 7,35 seviyesinde işlem görüyor. Gram altın 478 lira, çeyrek altın ise 783 liradan satılıyor.

Analistler ne diyor?

Analistler, ABD ve Çin arasındaki gerilim ve ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hayata geçirilmesi planlanan teşvik paketi konusunda tarafların anlaşmaya varamamasının altının ons fiyatını desteklemesine karşılık küresel bazda beklentilerden iyi gelen makroekonomik verilerin risk iştahını görece yükselttiğini kaydetti.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2.000 doların destek olarak öne çıktığını, gram altında ise 470-490 lira bandının izleneceğini kaydetti.

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