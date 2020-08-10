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Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

Demirören Haber Ajansı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde düzenlenen hava harekatlarıyla 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların hız kesmeden devam ettiği belirtilerek, "Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde devam eden Pençe Kaplan Operasyonu kapsamında 6 PKK'lı terörist daha icra edilen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi" denildi.

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